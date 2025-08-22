Rebiülevvel ayı faziletleri neler? Rebiülevvel ayı duaları ve ibadetleri

Müslümanlar için büyük manevi değere sahip olan Rebiülevvel ayı, 24 Ağustos itibarıyla başlıyor.

Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) dünyaya teşrif ettiği geceyi, yani Mevlid Kandili’ni, içerisinde barındırıyor.

Müslümanlar için manevi değeri yüksek olan Rebiülevvel ayında okunacak dualar, yapılacak ibadetler ve faziletler merak ediliyor.

REBİULEVVEL AYI FAZİLETLERİ

Kaynaklara göre, Hz. Muhammed (s.a.v) Safer ayının 27. günü Hz. Ebubekir ile birlikte Mekke’den Medine’ye hicret etmek üzere yola çıktı.

Dört gün boyunca Sevr Mağarası’nda kaldıktan sonra, 1 Rebiülevvel Pazartesi günü Medine’ye doğru harekete geçti. Hicret yolculuğu kapsamında 8 Rebiülevvel’de (20 Eylül 622) Kuba köyüne ulaştı ve burada Kuba Mescidi’ni inşa etti. Ardından 12 Rebiülevvel Cuma günü Medine’ye girdi.

Rebiülevvel ayı aynı zamanda Hz. Peygamber’in 571 yılında doğumu ve 632 yılında vefatı gibi İslam dünyası için çok önemli olayların da yaşandığı bir dönemdir.

REBİÜLEVVEL NE DEMEK?

Arapçada “bahar” anlamına gelen “Rebi” kelimesinden türeyen Rebiülevvel, “ilkbaharın başı” ya da “evvelki bahar” anlamına gelir. Bir sonraki ay olan Rebiülahir ise “sonraki bahar” demektir.

REBİÜLEVVEL AYI DUALARI VE İBADETLERİ

Rebiülevvel ayının ilk gecesi yapılacak en önemli vazife boy abdesti almak. Abdest sırasında "Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan, maddî ve mânevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rebiülevvel ayının fazileti ve âdâbına mani olacak ahlâkı zemimelerden, bu almış olduğum abdesti temizlenmeme yardımcı ol Yarabbim" denir.

İlk Gece Namazı

Akşam namazından sonra iki rekat kılınır.

Her rekatta Fatiha’dan sonra üç kez İhlas Suresi okunur.

Selamdan sonra ise Hz. Muhammed’e yüz defa Salavat-ı Şerife getirilir.

Üçüncü Gün Namazı

Bu gün dört rekat kılınır. Her rekatta Fatiha’dan sonra bir defa Ayet-el Kürsi okunur.

Namazın ardından üç kez Taha Suresi, üç kez de Yasin Suresi okunur.

Elde edilen sevap, Efendimiz Hz. Muhammed’in ruhuna bağışlanır.

Namazdan sonra şu dua okunur: "Allahümme inni es'elüke bi hürmeti habibike ve resulike Muhammedin sallalâhü aleyhi vesellim ve bi hürmeti nûru velâdetillezi zehere fi misle haza şehri ve adae cemiil kâinatı enter zukani rü'yete cemâli vechikelkerimi ve rü'yete cemali resulike Muhammedin ve enteh şureni maahu ve mean nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ves salihine ve enter zukani hüsnel hatimeti vel akibeti. Amin bi rahmetike ya Erhamerrahim"