Reina saldırısı ne zaman oldu? Reina saldırısının faili kim? Reina saldırısı davası ne zaman?

Reina saldırısı ne zaman oldu? Reina saldırısının faili kim? Reina saldırısı davası ne zaman?

2017'de yılbaşı gecesi yapılan saldırıcı sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısının faili kimdir, olay nasıl gerçekleşti? Reina saldırısı davası ne zaman görülecek? Reina detayları...

Reina saldırısı ile ilgili davanın tekrar gündeme gelmesi ile Reina'da gerçekleşen saldırının detayları da merak konusu oldu.

Peki, 'Reina saldırısı ne zaman gerçekleşti? Reina saldırısını kim yaptı? Reina saldırı ile ilgili karar belli oldu mu? Reina saldırısı davasında kimler yargılanacak?' İşte, Reina saldırısı ile ilgili tüm detaylar...

REİNA SALDIRISINDA KAÇ SANIK YARGILANACAK?

Reina saldırısı 2017 yılının yılbaşı gecesinde gerçekleşti. Reina'ya yapılan saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti. Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettmesine ilişkin açılan dava kapsamında 57 sanık yargılanacak.

Reina saldırısının faillerinin yargılanmasına ilişkin dava süreciyle ilgili gelişmelerle birlikte davanın detayları da merak konusu oldu. Peki, Reina saldırısını kim gerçekleştirdi ve Reina saldırısı davasının detayları neler? İşte detaylar...

Reina katliamcısı Masharipov'un hücre evi VİDEO

REİNA SALDIRISININ SANIĞI ABDULKADİR MASHARİPOV KİMDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, hazırlanan iddianamede, sanık Abdulkadir Masharipov'un ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', ‘Nitelikli şekilde kasten öldürme', ‘Silahlı terör örgütüne üye olma', ‘Nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs', ‘Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması' suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

REİNA'YA SALDIRAN ABDULKADİR MASHARİPOV KİM?

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bir gece kulübünde 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov ile birlikte 5 şüpheli Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Reina saldırganı ile birlikte 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi daha gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.

Peki, Reina katliamcısı saldırganı Abdulkadir Masharipov kimdir işte tüm detaylar... Reina katliamcısı saldırganı Abdulkadir Masharipov kimdir nereli kaç yaşında?

Terörist Abdulgadir Masharipov Esenyurt'ta Kırgız arkadaşının evinde ele geçirildi. İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 39 kişiyi katleden 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli terörist Abdulkadir Masharipov sağ olarak yakalandı.

REİNA SALDIRGANININ YAKALANMASI İÇİN ÖZEL EKİP OLUŞTURULMASI

Abdulkadir Masharipov'un yakalanmasıyla çökertilen terör örgütü DEAŞ hücresinin, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için siyahi kadınları kullandığı tespit edildi. Bir üst düzey emniyet yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Reina saldırganı yakalamak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel ekip kurulduğu öğrenildi.

DÖNEMİN İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN'İN REİNA SALDIRISI AÇIKLAMASI

Vali ve Emniyet Müdüründen Reina saldırganı açıklaması...

Dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yılbaşı gecesi Reina'da katliam yapan terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalanmasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi A Blok önünde basın açıklaması yaptı...

Reina'ya saldıran terörist Taksim'de selfie video çekmiş VİDEO

VASİP ŞAHİN'İN REİNA AÇIKLAMASI

Vasip Şahin'in açıklaması şöyle:

"1 Ocak 2017 gecesi saat 01.15 sıralarında Ortaköy semtinin bir gece kulübünde menfur bir terör eylemi meydana gelmiş ve 39 insanımızı yitirmiş durumdayız. O günden bu tarafa faille ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz çok ciddi bir çalışma yürüttü. Bu gece Esenyurt’ta düzenlenen bir operasyonla fail yakalanmış durumda. Fail Abdulkadir Masharipov. Kod adı Ebu Muhammed horasani. 1983 Özbekistan doğumlu. Afganistan’da eğitim almış. 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir kişi. Operasyon yapılırken yaklaşık 7200 saat kamera incelemesi yapıldı. 2 bin polisimiz görev aldı. Konya, Hatay ve İzmir’de ve ilimizde ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi."





DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN SİYAHİ KADINLARI KULLANDI

Beşiktaş Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen saldırının faili Abdülgadir Masharipov'un yakalanmasıyla çökertilen terör örgütü DEAŞ hücresinin, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için siyahi kadınları kullandığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından Ortaköy'deki gece kulübü saldırganının yakalanması için yürütülen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, yılbaşı gecesi 39 kişinin öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan şüpheli Masharipov'un yakalanması için art arda operasyonlar düzenlendi.

Daha önce polisin gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyondan son anda kurtulan Masharipov'un yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bin kişilik özel bir ekip kuruldu.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE SORGUYA ALINDILAR

Esenyurt 911 Sokak'taki bir siteye akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda Masharipov ile 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1'inin Kırgız asıllı erkek, 3'ün de Mısır, Senegal ve Somali uyruklu kadınlar olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

Yapılan araştırmada şüphelilerin yakalandıkları adreste uzun süredir kaldıkları, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için de siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi.

Öte yandan şüphelilerin gözaltına alındıkları sitede polisin güvenlik önlemi aldığı ve giriş-çıkışlara izin vermediği görüldü.

Bu arada, Abdülgadir Masharipov'un da mensubu olduğu terör örgütü DEAŞ'ın Özbek yapılanmasına yönelik İstanbul'un 5 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

REİNA SALDIRISI DAVASI SONUÇLANDI MI? DAVA DETAYLARI

Duruşmada sanıkların savunmalarını tamamlanması halinde karar çıkması bekleniyor.

Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi DEAŞ'lı Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesi 79 kişinin ise yaralanmasına ilişkin 18'i tutuklu 57 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

REİNA SALDIRISI DAVASI NEREDE GÖRÜLECEK?

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki duruşma salonunda görülecek duruşmada sanıklar ve avukatları duruşma savcısının açıkladığı mütalaaya karşı savunmalarını yapacak.

Duruşmada, sanıklar ve avukatlarının savunmalarını tamamlaması halinde karar çıkması bekleniyor.

REİNA SALDIRISININ FAİLLERİ KİM?

İddianamede, saldırganın eşi Zarina Nurullayeva ve saldırıyla irtibatları olduğu tespit edilen şüpheliler İlyas Mamaşaripov, Ali Jameel Mohammed Mohammed ve Abdurrauf Sert'in aynı suçlardan 40'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 548 yıldan 2 bin 385 yıla kadar hapisleri istendi.

Diğer 52 şüphelinin ise ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve ‘Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.Saldırıda yaşamını yitiren ve yaralananların büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu olduklarının belirtildiği iddianamede, 39 kişi ‘Maktul', 122 kişi ‘Mağdur ve müşteki' olarak yer aldı.