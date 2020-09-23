Rennes'e çağrılan Uğurcan Çakır kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı Rennes'e mi verecek?

Trabzonspor'da, Fransız ekibi Rennes'ten teklif gelen Uğurcan Çakır kimdir, kaç yaşında? Rennes'in Uğurcan Çakır için teklifi ne kadar oldu? Uğurcan Çakır hakkında bilgiler...

Fransa'nın Rennes takımının, Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istediği konuşuluyor.

Peki, Trabzonspor Uğurcan Çakır'ı Fransız Rennes'e verecek mi? Transfer iddiaları ile gündeme gelen Uğurcan Çakır kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Genç futbolcu Uğurcan Çakır son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında. Trabzonspor’da forma giyen kaleci Uğurcan Çakır’ın hayatı hakkındaki bilgiler de merak ediliyor. Trabzonspor'a transfer teklifi gelmesine sebep olan Uğucan Çakır'ın transfer ücreti ne kadar?

Rennes'in Trabzonspor'a Uğurcan Çakır için 17 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR?

Uğurcan Çakır, 1996 yılında Antalya’da doğdu. Ailesiyle İstanbul’a taşınan Çakır, futbola 12 yaşında İstanbul’un amatör takımlarından Çekmeköyspor’da forma giydi ve 1 sezon sonra 1461 Trabzon takımının altyapısına transfer oldu.

Trabzonspor’un pilot takımı 1461 Trabzon’un altyapısında dikkat çeken Uğurcan Çakır, 2012 yılında Trabzonspor altyapısına transfer edildi ve burada İbrahim Demir ile en çok dikkat çeken kalecilerden bir tanesi oldu.

UĞURCAN ÇAKIR'IN TRABZONSPOR KARİYERİ

2014-15 sezonu başında ise Vahid Halilhodzic’in takımın başına gelmesiyle 10’un üzerinde transfer yapıldı ve içlerinde Uğurcan da olmak üzere altyapıdan birçok oyuncu A Takıma alındı.

Sezon başında takımda Fatih Öztürk, İbrahim Demir, Zeki Ayvaz ve Onur Kıvrak’ın olması nedeniyle forma giyemeyen Çakır, U-21 takımına yollandı ve profesyonel sözleşme imzalanmadı. U-21 Ligi’nde 8 maça çıkan Çakır, Zeki Ayvaz’ın Balıkesirspor’a transferi ve Onur Recep Kıvrak’ın Legia Warszawa maçında bağlarının kopması üzerine A Takıma alındı ve 12 yaşında futbola başlayan Uğurcan Çakır, 17 yaşında Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Genç kaleci gösterdiği performansla yabancı takımların da dikkatini çekmeyi başardı. Peki Uğurcan Çakır kimdir, nerelidir? Kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? İşte genç futbolcu hakkında bilgiler.

Uğurcan, 25 Aralık 2014 tarihinde ise Türkiye Kupası’nda altyapıdan da takım arkadaşı olan Mertcan Çam ile birlikte Manisaspor ile oynanan maçın yedek kulübesinde yer aldı. 30.07.2015 tarihinde Onur Recep Kıvrak’ın kadro dışı kalmasında dolayı Rabotniçki maçına ilk 11’de başladı böylece Avrupa’da ilk maçına çıkmış oldu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Alt yaş kategorilerinde toplam 9 maçta millî takım forması giyen Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.