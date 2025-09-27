Resimdeki arabanın gölgesi hangisi? Sadece dahiler bulabiliyor

Zeka oyunları, bizi bariz olanın ötesinde düşünmeye ve yaratıcı problem çözme becerilerimizi geliştirmeye teşvik ediyor.

Çevrimiçi olarak erişilebilen çeşitli zeka oyunları arasında, şu anda sosyal medyada popüler olan bir bulmaca, kullanıcıları zorlayan yeni bir meydan okuma sunuyor.

Oyunun amacı, aşağıdaki klasik araba görseliyle doğru silueti eşleştirmek.

Ancak bu bulmacayı sadece 15 saniyede çözmeniz gerekiyor.

Yukarıdaki resimde bir araba resmi yer alıyor. Yanında ise 5 tane gölge var.

Göreviniz arabanın gölgesini 15 saniye içinde bulmak.

Çözümü bulamadıysanız, aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.