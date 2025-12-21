Resmen duyuruldu: 6 kez yapan ehliyetine veda edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı ışık ihlallerinin yol açtığı can kayıplarına dikkat çekti.

Yerlikaya, geçen yıl kırmızı ışıkta geçilmesi nedeniyle 137 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bu ihlallerin trafik güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında Edirne’de yaşanan bir olaya da yer verdi.

Kırmızı ışıkta durmayan bir motosiklet sürücüsünün, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşa çarptığını aktaran Yerlikaya, olayın ardından sürücünün kısa sürede yakalandığını ve hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti.

EHLİYET İPTALİ GELİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı ışık ihlallerine karşı Yeni Trafik Kanunu kapsamında uygulanacak yaptırımları açıkladı.

Yerlikaya, geçen yıl her gün ortalama 5 bin 450 idari yaptırım cezası kesildiğini belirterek, ihlallerin caydırıcı biçimde cezalandırılacağını vurguladı.

Yeni düzenlemeye göre; kırmızı ışık ihlalini üçüncü kez yapan sürücünün ehliyetine 30 gün, dördüncü kez yapanın 60 gün, beşinci kez yapanın ise 90 gün süreyle el konulacak.

Altıncı ihlalde ise sürücü belgesi tamamen iptal edilecek.

Yerlikaya, kırmızı ışık ihlalinin basit bir kural ihlali olmadığını, doğrudan can güvenliğini tehlikeye atan bir davranış olduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya ayrıca, trafik ışıklarının herkesin güvenliği için bulunduğunu hatırlatarak, kural ihlali yapan sürücülerin görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesini istedi.