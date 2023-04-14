Restorasyon sonrası açılışa hazırlanan Kız Kulesi'nin son hali İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Mayıs ayının ilk haftasında açılması planlanan Kız Kulesi, etrafında bulunan iskelenin kalkmasıyla tamamen ortaya çıktı.

DHA

İstanbul'un incisi Kız Kulesi'nde 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yapımı milattan önce 410'lu yıllara dayanan tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmud döneminde ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.

Farklı yüzyıllarda farklı görüntüsü olan kule, uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğindeki restorasyon çalışmalarının ardından hakkında bilgi ve belgenin en çok bulunduğu tarih olan 18. yüzyılın sonlarındaki haline kavuşacak.

Çevresindeki iskeleler kaldırıldı

Çalışmaların devam ettiği Kız Kulesi'nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırıldı. İskelelerin kaldırılmasıyla Kız Kulesi'nin son hali daha net göründü.

Son hali ortaya çıktı

Bazı vatandaşlar tarihi yapının fotoğraflarını çekti. Restorasyon çalışmalarının devam ettiği Kız Kulesi'nin Mayıs ayının ilk haftasında açılması planlanıyor.

Restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinen Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi.