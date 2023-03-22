Restorasyonu devam eden Kız Kulesi'nin açılış tarihi netleşti Restorasyon çalışmaları hız kesmeden süren İstanbul Üsküdar sahilindeki Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin Mayıs başında açılacağını duyurdu.

İstanbul'un incisi Kız Kulesi'nde 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yapımı milattan önce 410'lu yıllara dayanan tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmud döneminde ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.

Farklı yüzyıllarda farklı görüntüsü olan kule, uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğindeki restorasyon çalışmalarının ardından hakkında bilgi ve belgenin en çok bulunduğu tarih olan 18. yüzyılın sonlarındaki haline kavuşacak.

Kız Kulesi, mayıs ayı başında açılıyor

İstanbul'da yaşayanlar ve turistlerin merak ettiği soruya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yanıt verdi.

Kız Kulesi'nin nisan ayı sonuna kadar bütün hazırlıkların biteceğini, mayıs başında da açılacağını belirten Ersoy, konuşmasını restorasyon çalışmaları hakkında bilgi vererek devam etti.

"O dönemin mimarı kullandığı malzemeye göre hesap ediyor"

Habertürk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

Beton kısımlar 1940'lı yıllarda restorasyonda beton en gözde malzemeydi. Günümüzde yasaklı malzeme diyoruz. II. Mahmud döneminde yapılan ahşap gibi görünse de aslında betonarme yapılar bu. O dönemin mimarı kullandığı malzemeye göre hesap ediyor. Statiğini hesaplarken üstündeki ağırlığa göre hesaplıyor. Ahşapla betonun ağırlığı aynı değil zaten.



Burası Boğazın en yoğun akıntısı olan adası. Bu akıntı yüzlerce yıl içerisinde tepeyi yavaş yavaş yemeye başlıyor. Aslında altında göremediğimiz yıpranma var. Aslında bugüne kadar ne yapılmışsa mış gibi yapılmış. Daha önce yapılan restoralarda kolonlarla kirişleri birbirine bağlamamışlar. 98'de üstü sıva yapılıp geçilmiş. Külah üzerinde ağırlığı ile üstüne bindirmiş. Alttaki kuleye bağlamamış.

"Yapıyı dirençli hale getirdik"