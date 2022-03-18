Rize'de bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı

Buna göre, Rize'nin Yağlıtaş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, il merkezinde bulunan dolgu alanlarındaki yapı kalitesi açısından risk teşkil eden yapılar ile muhtelif bölgelerdeki riskli yapıların nakledilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI

Kararda, kamulaştırılacak alanın sınır ve koordinatları da yer aldı.