Rize'de, çay bahçeleri yabancı uyruklu işçilerle doldu

Salgın nedeniyle Gürcistan’dan gelemeyen çay işçilerinin yerini, Türkiye’ye yerleşmiş ve çalışma izni olan diğer ülke vatandaşları aldı.

Rize’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl başlangıcı zorlu olan yaş çay hasadı devam ediyor.

Her yıl Gürcistan'dan gelen yaş çay işçileri, bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle bölgeye gelemedi.

Gürcü işçiler yerine ise bölgeye İstanbul gibi büyük illerde yaşayan Senegalli, Afgan ve Özbek çay işçileri getirildi.

ŞAŞKINLIĞA SEBEP OLDU

Çoğunlukta Afganların çay topladığı görünen Rize’de, Azerbaycan uyruklu çay işçilerinin yanı sıra Senegalli ve Özbek çay tarım işçileri de çalışmaya başladı. Birçok ülke vatandaşının çay toplamak üzere geldiği çay tarım arazilerinde Senegallileri gören halk ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Türkiye’de yaşayan Senegalliler Afganlar ve Özbek işçiler çay topluyor