Rize’de dolgu üzerindeki enkazlar, denizde kullanılacak

Kentsel dönüşüm kapsamında deniz üzerine inşa edilen ve korozyon sebebiyle risk taşıyan binaların yıkımından elde edilen molozlarla sahil kesimi doldurularak park inşa edilmesi planlanıyor.

Rize'de, 1960'lı yılların ortalarında, dönemin Belediye Başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı.

Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum ve balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı.

Ekrem Orhon, 'Denizi kara, karayı para yapan başkan' olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanına binalar inşa edildi.

PROJELER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda, kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi.

ENKAZLA DENİZ DOLDURULUYOR

Kentte ilk etap çalışması için yıkımlar başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Rize Belediyesi'nce yürütülen projede, belediye blokları diye anılan 23 hektarlık alan ile riskli diğer yapıların yıkımı başlatıldı. Binaların enkazları, demirler ayıklandıktan sonra kamyonlara yüklenerek dolgu için denize dökülüyor. Deniz doldurularak kazanılacak alan üzerinde ise park ve bahçeler yapılması planlanıyor.

"DOLGU YAPILAŞMAYA CEVAP VERMEZ"

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, deniz dolgusu ile ilgili uyarılarda bulundu. Mühendislik hesabıyla bir dolgu yapılmadığını kaydeden Yazıcı, "Yıkım sahasında çalışmalar devam ediyor. Yıkım alanında demir ve betonu ayırıp molozu ortaya çıkartıyorlar. Çıkan malzemenin de bir yere dökülmesi lazım. Bunun için de sahilde yapımı devam eden millet bahçesi alanında deniz dolgusunda kullanılıyor. Burada mühendislik hesabıyla bir dolgu yapılmıyor. Çıkan malzemeyi buraya serdiğimiz için bu alanın parklar, yürüyüş alanları yapılarak değerlendirilmesi lazım. Burada yapılan dolgu, üzerinde olacak bir yapılaşmaya cevap veremez.” dedi.

"İNSAN KULLANIMINA AÇIK ALANLAR YAPILABİLİR"

Rize merkezde deniz dolgununun 1960’lı yıllarda başladığını söyleyen Yazıcı, “Merkezdeki yapılaşmayı, eğimi yüzde 80’leri bulan yamaçlara doğru yaymak mı yoksa dolguyla bir alan kazanmak mı doğru olur diye düşünen o zamanın Belediye Başkanı Ekrem Orhon, denizi doldurarak arazi kazanmayı hedeflemiş. Bu hedef doğrultusunda da şu anki dolgu alanları ve yapılaşma var. Yeni dolgular yapmaya devam ediyoruz. Eğer dolgu yapılan alana yapı yapacaksak onun dolgu şekli farklı olur. Şu an buna en iyi örnek, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı. Orada kilitli taşlarla, arasında boşluk olmayacak dolgularla alan kazandırılıyor. Bu durum, dolgu üzerine bina yapılmasına mühendislik açısından imkan tanıyor. Bizim inşaat artıklarını sererek yaptığımız dolgunun üzerinde yapılaşma olmaz, ancak insanların kullanımına açık alanları yapılabilir.” diye konuştu.





















