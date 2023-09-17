Rize'de 'Laz Ralli' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu Bu yıl 10. kez düzenlenen 'Laz Ralli Tahta Araba Yarışları' her yıl olduğu gibi bir kez daha vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Yarışmaya katılanlar, parkurun zor ve keyifli olduğunu söyledi.

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İHA

Rizelilerin vazgeçilmezi 'Laz Ralli' bu yıl da yapıldı.

Çamlıhemin ilçesinde düzenlenen geleneksel tahta araba yarışı bu yıl da bölge halkına unutulmaz anlar yaşattı.

Çocuklar, gençler ve yaşlılar olmak üzere 3 kategoride düzenlenen yarışlara toplam 44 kişi katıldı.

Kıran kırana mücadele

Yarışmacıların kendi elleriyle yapıp geliştirdikleri tahta arabalar ile katıldıkları yarışlar kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu.

Müsabakalarda küçük çaplı kazalar da yaşandı. Etkinlikte kadınlar da 8 dakikada muhlama yapmaya çalıştı.

"Belli bir yaşı geçince insan korkuyor"

50 yaşındaki İbrahim Gümbar insanın yaşı geçtikçe korkmaya başladığını belirterek, “Parkur çocukluğumuzda olsaydı çok rahatlıkla yarışırdık. Fakat belli bir yaşı geçince insan korkuyor. Vallahi ayak freni yapmamış olmasaydım uçuyordum. Çocukluğumuzda olan cesaretle yüksek hızlara çıkıyorduk. Gençler artık o hızı yapacaklar. Onlar daha cesurlar. Biz parkuru onlara bıraktık.” şeklinde konuştu.

"Parkur aşırı korkutucu"

Parkurun korkutucu olduğunu belirten Kadir Ali Kus, “Birinci olmak çok güzel bir duygu. Kalbim durmuyor. Heyecanlıyım. 2. vitese taktım bu sefer. Parkur korkutucu. Aşırı korkutucuydu. 2 tane araç kaza yaptı. Onları sollarken yol yok. Sağ sol yaptık sonrada yallah dedik.” dedi.

"Araba çarptığı için düşürdüler"

Yarışmada hafif şekilde yaralanan Hakkı Seyir, kazadan ötürü 3. olduğunu ifade ederek, “İlk geliyordum. Son düzlükte araba çarptı. Düşürdü beni, bende üçüncü oldum. Ben hiç zorlanmadım ama araba çarptığı için düşürdüler. Arkadakiler geldi ve beni geçti.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)