Rize'de salıncakta sallanırken ineğe çarparak düşen kişi yaralandı

DHA
Rize'de sıra dışı bir kaza yaşandı..
Dün akşam saatlerinde Hemşin ilçesine bağlı 1850 metre yükseklikteki Badara Yaylası'nda meydana gelen olayda, bir grup turisti yaylaya çıkaran turizmci Ömer Karaman, burada kurulan salıncakta sallanmaya başladı.
Salıncakla ineğe çarpıp düştü
Bir süre sonra Karaman, sallanırken arkasından geçen ineğe çarpınca yere düştü. Baygınlık geçirip, yaralanan Karaman'a, ilk müdahaleyi tur kafilesindeki sağlık görevlileri yaptı.
Hastaneye kaldırıldı
Karaman, ihbarla çağrılan ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi ve tetkikleri tamamlanan Karaman, taburcu edildi.