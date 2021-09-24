Rize’de silahla ateş ettirilen küçük kız ve babası konuştu

Rize'de amcası tarafından tabanca ile ateş ettirilen küçük kız ve babası, olayın 5 yıl kadar önce yaşandığını ve silahın kuru sıkı olduğunu söyledi.

Rize’de tabanca ile ateş ettirilen 7 yaşındaki küçük kız çocuğunun görüntüleri, sosyal medyada büyük yer kapladı.

Olayın medyada yer almasının ardından küçük kızın İstanbul’da yaşayan ailesi olay hakkında açıklamada bulundu.

AMCASI YEĞENİNE SİLAHLA ATEŞ ETTİRDİ

Rize’de yaşanan olayda Mustafa Arslan, 7 yaşındaki yeğeni Şevval Arslan’a verdiği tabancayla ateş ettirdi. Vurulma tehlikesi de yaşayan Mustafa Arslan yaşananları cep telefonu ile kayda aldı.

SİLAHIN KURU SIKI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Olayın yaklaşık 5 yıl kadar önce yaşandığı ve Şevval’in o zamanlarda 7 yaşında olduğu, silahın ise kuru sıkı olduğu öğrenildi.

KÜÇÜK KIZ: BEN DE ATMAK İSTEMİŞTİM, ŞU AN 11 YAŞINDAYIM

Aile olayın daha önce yaşanmasına rağmen görüntünün sosyal medyada bugünlerde yayıldığını belirtti. Amcasını kendisine verdiği silahla ateş eden Şevval Arslan, "Beş sene falan olmuştur. İkinci sınıf ya da üçüncü sınıfa gidiyordum o zaman. Köydeydik. Köyde amcamdan silah istemiştim. Ben de atmak istemiştim. Sonra amcam attırmıştı bana, izin vermişti. Kurusıkı silah. 7-8 yaşındaydı. Şu an 11 yaşındayım" dedi.

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BABA: MERMİ YOKTU, OLAY RİZE'DE OLDU

Şevval’in babası Fuat Arslan, “5 sene evvel, çocuk 7 yaşındaydı. Şimdi altıncı sınıfa gidiyor. 5 sene önce olan bir şey. Babaannesine gitmişti köye. Amcası da Rize’deydi. Orada kuru sıkıyla attırmak istemiş. Attırmış. Hatta zaten mermi ona doğru gelmiş. Mermi gelse zaten eve bir zarar verir veya kendine zarar verirdi. Mermi yok çünkü kuru sıkı. Laf çıkıyor başka bir şey yok, 5 sene evvel olan bir olay. Kızın babasıyım. Attıran kişi de benim kardeşim. Olay Rize’de oldu” diye konuştu.