Rize’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetle Mücadele" kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Kalkandere ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

2 ŞAHIS GÖZALTINDA

İki şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan eşzamanlı aramalarda, 1 adet ruhsatsız Browning marka tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 9 adet 9x19 mm mermi, 1 adet hassas terazi ve 136 gram kubar esrar ele geçirildi.

Rize Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.