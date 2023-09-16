Rize'de yangın paniği yaşandı Rize’nin Çayeli ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

İHA

Rize'nin Çayeli ilçesinde ilçeye bağlı Derecik Köyü’nde saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

İki katlı evde yangın paniği

Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü Recep İpek’e ait 2 katlı evde çıkan yangın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu esnada yangını gören köylüler ses çıkartarak evde ki vatandaşları uyandırdı. Ev kısa sürede tahliye edilirken vatandaşlarda itfaiye ekipleri gelmeden hemen önce kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı

yangın Rize Belediyesi, Çayeli Belediyesi ve Büyükköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak yan evlere sıçraması önlendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)