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    Rize'de yol çöktü, geçenler son anda kurtuldu

    Rize'de belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması yapılan yol çöktü. O sırada yoldan geçenlerin saniyelerle kurtulduğu anlar, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 25.07.2020 - 14:09
    • Güncelleme : 25.07.2020 - 14:09
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    Rize'de yol çöktü, geçenler son anda kurtuldu

    Rize'de belediye ekiplerince Paşakuyu Mahallesi'nde altyapı çalışması başlatıldı.

    Çalışmanın yapıldığı bölgede yol, yağmurun da etkisiyle yumuşayıp, çöktü.

    SANİYELERLE KURTULDULAR

    O sırada yoldan geçenlerin saniyelerle kurtulduğu olay, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

    Rize'de yol çöktü, geçenler son anda kurtuldu VİDEO

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