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Rize'de yol çöktü, geçenler son anda kurtuldu

Rize'de yol çöktü, geçenler son anda kurtuldu

Rize'de belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması yapılan yol çöktü. O sırada yoldan geçenlerin saniyelerle kurtulduğu anlar, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.