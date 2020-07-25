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- Rize'de yol çöktü, geçenler son anda kurtuldu
Rize'de yol çöktü, geçenler son anda kurtuldu
Rize'de belediye ekipleri tarafından altyapı çalışması yapılan yol çöktü. O sırada yoldan geçenlerin saniyelerle kurtulduğu anlar, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.
- DHA
- 25.07.2020 - 14:09
- Güncelleme : 25.07.2020 - 14:09
Rize'de belediye ekiplerince Paşakuyu Mahallesi'nde altyapı çalışması başlatıldı.
Çalışmanın yapıldığı bölgede yol, yağmurun da etkisiyle yumuşayıp, çöktü.
SANİYELERLE KURTULDULAR
O sırada yoldan geçenlerin saniyelerle kurtulduğu olay, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.