Rize'den Malatya polisleri taşıyan otobüs alev alev yandı Rize'den Malatya'ya polis ekiplerini taşıyan otobüs Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Hamsiköy mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Polisler son anda otobüsü terk etti.

İHA Trabzon'un Maçka ilçesi Zigana Dağı Hamsiköy mevkiinde korku dolu anlar yaşandı. Rize'den Malatya'ya polis memurlarını taşıyan otobüs gece saatlerinde Zigana Dağı'nı tırmanırken Hamsiköy mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangının fark edilmesi sonucu otobüsteki polisler hemen otobüsü terk ederken alevler bir anda otobüsü sardı. Polisler yara almadı Yangına yoldan geçen araçların yangın tüpleri ile ilk olarak müdahale edilmeye çalışılırken daha sonra Maçka Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yanan otobüse müdahale etti. Polislerin yara almadan atlattığı yangında otobüs yanarak kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.