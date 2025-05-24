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İHA

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kış uykusundan uyanan ayılar ile yaylalara çıkan insanların karşılaşması, ilginç anlar yaşatıyor.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nın Çiçekli Köyü'nde kış uykusundan uyanan bir bozayı, ormanlık alana indi.

O sırada bölgeden geçen köy muhtarı Aslan Emin Arıcan, ayıyı fark edince cep telefonuyla kayda başladı.

ARACINDAN AYIYI GÖRÜNTÜLEDİ

Aracının içinden ayıyı görüntüleyen Arıcan, videoda heyecanla şu sözleri dile getirdi:

Köyümüzün ayısı bu, meşe ağaçlarının arasında. Gördüğünüz gibi büyükçe bir ayı. Yavaş yavaş yaklaşıyorum, kaçabilir. Arabanın içindeyim, şu anda böyle görünüyor. Evet, şu gördüğünüz boz ayı. Geri geri kaçıyor.

"ULA GEL BURAYA"

Daha sonra aracından inerek ayının peşinden seslenen Arıcan, “İndim arabadan, meşenin tam içinde. Gidiyor anam, paşam! Ula gel buraya, gel buraya! Gitme bir yere, gel hele buraya!” şeklindeki samimi ifadeleriyle ayıya seslendi.

Muhtar Arıcan’ın doğal ve içten tavırlarla kayda aldığı bu görüntüler, sosyal medyada izleyenleri hem güldürdü hem de köy yaşamının sıcaklığını yansıttı.