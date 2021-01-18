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    Rize'nin tarihi köprülerinin risk analizi yapıldı

    Rize'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenmiş 90 adet tarihi köprünün analizleri tamamlanarak, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 11:56
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 11:59
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    Rize'nin tarihi köprülerinin risk analizi yapıldı

    Doğu Karadeniz'in en önemli tarihi varlıkları kemerli köprüler.

    Bölge sık sık aşırı yağışlar ve su taşkınları ile gündeme gelirken, bölge turizmi açısından önemli bir yere sahip olan tarihi köprüler için de risk analizleri yapılıyor.

    RİSK ANALİZLERİ TAMAMLANDI

    Bu kapsamda Rize'de bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenmiş 90 adet tarihi köprünün analizleri, Rize İl Özel İdaresi  İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’ne bağlı Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) ekipleri tarafından yapıldı.

    Yapılan çalışmalar; tarihi köprülerin taşkın, deprem, akarsu yatağının değişimi, aşırı yüklenme, zemin kayması, kaplama, drenaj ve zaman etkeninden kaynaklı risk durumları göz önüne alınarak gerçekleştirildi.

    Rize nin tarihi köprülerinin risk analizi yapıldı #1

    ÇALIŞMALAR 1 YIL SÜRDÜ

    Bu bağlamda, Çamlıhemşin'de 15, Merkez ilçesinde 15, Ardeşen'de 13, Pazar'da 11, Çayeli'de 10, İkizdere'de 7, İyidere'de 5, Kalkandere'de 5, Hemşin'de 4, Güneysu'da 3 ve Fındıklı'da 2 adet tescilli tarihi köprüde yapılan çalışmalar yaklaşık 1 yıl sürdü.

    İncelemeler neticesinde hasarlı ve riskli köprüler, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bildirildi.

    Rize nin tarihi köprülerinin risk analizi yapıldı #2

    Rize nin tarihi köprülerinin risk analizi yapıldı #3

    Rize nin tarihi köprülerinin risk analizi yapıldı #4

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