Rize'ye giden üreticilerin korona testi sonucu belli oldu

30 bin kişinin kente geldiğini belirten Vali Kemal Çeber, 11 bin 37 koronavirüs testi yaptıklarını söyledi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Valilik önünde düzenlediği basın toplantısında, kente gelen çay üreticilerine yapılan koronavirüs test sonuçları hakkında bilgi verdi.

Çay üreticilerinin 20 Mayıs'tan itibaren Rize'ye gelmeye başladığını hatırlatan Çeber, "Rize'ye gelmek için başvuru yapan 41 bin kişiden 30 bin kişi ilimize geldi. Bundan sonra çay üreticisi olarak gelecek kişinin olacağını değerlendirmiyoruz. Çünkü yaş çay sezonunun sonu yaklaşıyor." dedi.

Kente gelen tüm çay üreticilerinin taramalarını yapmaya gayret ettiklerini dile getiren Çeber, şunları kaydetti:

11 BİN 37 TEST YAPILDI, 22 VAKA VAR

"Gelen her bir aileden bir kişiye yaklaşık 110 sağlık ekibimiz tarafından bir haftalık süre içerisinde koronavirüs testi uygulandı. Yaklaşık 11 bin 37 test yapıldı. Bu sabah itibari ile test sonuçlarımız geldi. Son gelen testler sonucu 22 pozitif vakamız meydana geldi. Bu 22 vatandaşımızın her biri, hastahanede ve tedavi altına alındı. Bunların yakını olan karantina ve gözlem altında aldığımız 202 hemşehrimiz var.





"DUAMIZ HİÇ POZİTİF ÇIKMAMASIYDI"

Onların da evde takipleri ve testleri yapılıyor. Onların içinde testleri henüz pozitif çıkan olmadı. Biz her türlü hazırlığımızı yapmıştık. Biz bu sayının çok yüksek olabileceğini de düşünmüştük. Duamız hiç pozitif çıkmamasıydı. Ortaya çıkan sonuç kontrol edebileceğimiz bir nokta. Takibimiz alanda da devam ediyor. Sağlık ekiplerimiz fedakarca çalışmaya devam ediyor."

YÜKSEK RİSKLİ MESLEK GRUPLARINA TEST

Çeber, bundan sonra riski yüksek meslek gruplarında sağlık ekipleri tarafından taramaların başlayacağını belirterek, "Kuaförler, berberler, kuryeler, toplu taşıma şoförlerimiz, garsonlarımız ve market çalışanlarımıza yönelik testler yapılıyor." diye konuştu.

YAŞ ÇAYIN KALİTESİNDE ARTIŞ

Yurt dışından işçi gelmediği için yaş çay kalitesinde çok ciddi bir artış olduğunu kaydeden Çeber, vatandaşların bir şekilde çay tarlasına döndüğünü ve bunun devamının da arzu edildiğini dile getirdi.

Çeber, bugün saat 17.00 itibari ile Karadeniz Sahil Yolu Trabzon-Rize şeridinde kurulan kontrol noktasını kapatacaklarını, il sınırları içerinde bulunan Alipaşa, İkizdere ve Fındıklıda uygulamaların devam edeceğini sözlerine ekledi.