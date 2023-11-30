Rus turistleri taşıyan kruvaziyer 33. kez Amasra Limanı'na geldi Rusya'dan yola çıkan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, 738 yolcu ve 422 personeli ile Amasra Limanı'na 33. kez demir attı.

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İHA

Bartın, Türkiye’nin gözde turizm beldesi olma yolunda ilerliyor..

Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya'dan sonra Rusların uğrak noktası Amasra oldu.

33. kez geldiler

İlk kez 2022 yılının Ağustos aynında kruvaziyer yolcu gemisi ağırlayan Bartın'daki Amasra Limanı'na 193 metre uzunluk ve 30 metre genişliğe sahip Astoria Grande gemisi 33. kez yanaştı.

738 yolcu ve 422 personelin bulunduğu gemi sabah saatlerinde Amasra Limanı'na demir attı.

Turistler Amasra'yı gezdi

Gemi ile gelen Rus turistlerden bir kısmı sağanak yağışa rağmen Amasra ilçesinde gezerken, bazıları için ise Karabük'ün Safranbolu ve Bartın il merkezine yönelik turlar düzenlendi.

Gün boyu Amasra Limanı'nda demirleyen gemi, akşam saat 22.00'da limandan ayrılacağı öğrenilirken, geminin Aralık ayında 1 kez, Ocak ayında ise 4 kez daha Amasra'ya sefer düzenleyeceği belirtildi.

Şubat ayında ise bakıma alınacağı öğrenilen geminin, bakım çalışmalarının süreceği Nisan ayına kadar bölgeye sefer düzenlemeyeceği kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)