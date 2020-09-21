Rutkay Aziz, ödülünü TTB'ye adadı! Rutkay Aziz kimdir, kaç yaşında? Rutkay Aziz'in hayatı...

Altın Koza Film Festivali'nde ödül alan Rutkay Aziz, ödülünü TTB'ye adadı. Akıllara 'Rutkay Aziz kimdir, kaç yaşında? Rutkay Aziz'in dizi ve filmleri neler?' soruları geldi. İşte Rutkay Aziz'in hayatı

Beşiktaş Belediyesi, bu yıl 27’ncisi gerçekleşen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni’ne Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde ev sahipliği yaptı.

‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ oyuncu, tiyatrocu ve yönetmen Rutkay Aziz’e verildi. Rutkay Aziz'in hayatı ise merak konusu oldu. Peki Rutkay Aziz kimdir, kaç yaşında? Rutkay Aziz'in dizi, film ve yapımları neler?

İşte Rutkay Aziz hakkında tüm detaylar...

RUSTKAY AZİZ KİMDİR?

Rutkay Aziz kimdir? Rutkay Aziz kaç yaşında, nereli?

Oyuncu Rutkay Aziz'in yer aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra yönettiği oyunlar da bulunuyor. Doğa Rutkay'ın da babası olan Rutkay Aziz, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın başkanıdır. İşte, Rutkay Aziz hakkında detaylar...

RUTKAY AZİZ'İN EĞİTİM HAYATI

Rutkay Aziz, 1947 yılında doğdu ve eğitimini Avusturya Lisesi'nde aldı. Lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi' nde tamamladı.

Tiyaroya ise lise yıllarında başladı ve lisede Tarık Akan ile tanıştı. Rutkay Aziz gençliği, oyunları ve filmleri...

RUTKAY AZİZ KİMDİR?

Aziz, 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Fikri Rutkay'ın asıl adı Ünal Aziz Rutkay'dır.

Avusturya Lisesi'nde soyadları adlardan önce okunduğu için ismi "Rutkay Aziz" olarak kalıplaşmıştır. Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Bakırköy Lisesi'ne başladı ve burada okurken Tarık Akan ile tanıştı.

RUTKAY AZİZ'İN GERÇEK MESLEĞİ NEDİR?

Lisans öğrenimini Galatasaray Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi'nde tamamladı.

Tiyatroya lise yıllarında başlayan Aziz, Muhsin Ertuğrul yönetimindeki LCC tiyatro okulunda tiyatro eğitimi aldı. İlk tiyatro deneyimini Peter Weiss'ın "Marat-Sade" oyunundaki "Jean-Paul Marat" rolüyle elde etti.

RUTKAY AZİZ'İN TİYATRO HAYATI

Tiyatro hayatına 1971 yılından itibaren Ankara Sanat Tiyatrosu'nda devam etti. 1973 yılında yine bu tiyatroda sanat yönetmenliği ve yönetmenlik yapmaya başladı.

RUTKAY AZİZ'İN ÖDÜLLERİ

İlk sinema deneyimini 1987 yılında Yer Demir Gök Bakır filmiyle yaşadı.Usta sanatçı Aziz; 48. Altın Portakal Film Festivali - Sanatta Sosyal Sorumluluk Ödülü, Evler Evler adlı oyun ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü, Sis filmiyle Türkiye Sinema Yazarları Derneği En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne layık görüldü.

Ziya Öztan'ın yönettiği "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" filminde Mustafa Kemal Atatürk rolünü oynadı.

RUTKAY AZİZ'İN KIZI DOĞA RUTKAY

İyi derecede Almanca ve Fransızca bilen Rutkay Aziz, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın başkanıdır. Kızı Doğa Rutkay da oyuncudur.

FİLMLERİ

Yer Demir Gök Bakır 1987

Sis 1988

Ada 1988

Ölü Bir Deniz 1989

Gizli Yüz 1990

Piano Piano Bacaksız 1992

Kurtuluş 1994

Cumhuriyet 1998

Duruşma 1999

Gülüm 2002

Halk Düşmanı 2004

Hicran Sokağı 2007

Vesaire Vesaire 2008

Takiye: Allah'ın Yolunda 2010

Yol Ayrımı 2017

DİZİLERİ

Cahide 1989

Geçmiş Bahar Mimozaları 1989

İçimizden Biri: Yunus Emre 1989

Yazlıkçılar 1994

Tutku 1996

Gözlerinde Son Gece 1996

Kara Melek1996-1999

Bizimkiler 1997-2002

Savunma 2000

Her Şey Aşk İçin 2002

Yaz Gülü 2002

Hayat Bilgisi 2003

İstanbul Şahidimdir 2004

Aşkın Mucizeleri 2004

Avrupa Yakası 2006-2009

Halk Düşmanı 2004

Şölen 2007

Gurbet Kuşları 2008

Sırat 2011

Yalan Dünya 2013 - 2014