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    • Rutkay Aziz, ödülünü TTB'ye adadı! Rutkay Aziz kimdir, kaç yaşında? Rutkay Aziz'in hayatı...

    Rutkay Aziz, ödülünü TTB'ye adadı! Rutkay Aziz kimdir, kaç yaşında? Rutkay Aziz'in hayatı...

    Altın Koza Film Festivali'nde ödül alan Rutkay Aziz, ödülünü TTB'ye adadı. Akıllara 'Rutkay Aziz kimdir, kaç yaşında? Rutkay Aziz'in dizi ve filmleri neler?' soruları geldi. İşte Rutkay Aziz'in hayatı
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 14:07
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    Rutkay Aziz, ödülünü TTB'ye adadı! Rutkay Aziz kimdir, kaç yaşında? Rutkay Aziz'in hayatı...

    Beşiktaş Belediyesi, bu yıl 27’ncisi gerçekleşen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni’ne Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde ev sahipliği yaptı.

    ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ oyuncu, tiyatrocu ve yönetmen Rutkay Aziz’e verildi. Rutkay Aziz'in hayatı ise merak konusu oldu. Peki Rutkay Aziz kimdir, kaç yaşında? Rutkay Aziz'in dizi, film ve yapımları neler?

    İşte Rutkay Aziz hakkında tüm detaylar...

    RUSTKAY AZİZ KİMDİR?

    Rutkay Aziz kimdir? Rutkay Aziz kaç yaşında, nereli?

    Oyuncu Rutkay Aziz'in yer aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra yönettiği oyunlar da bulunuyor. Doğa Rutkay'ın da babası olan Rutkay Aziz, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın başkanıdır. İşte, Rutkay Aziz hakkında detaylar...

    Rutkay Aziz, ödülünü TTB ye adadı! Rutkay Aziz kimdir, kaç yaşında? Rutkay Aziz in hayatı... #1

    RUTKAY AZİZ'İN EĞİTİM HAYATI

    Rutkay Aziz, 1947 yılında doğdu ve eğitimini Avusturya Lisesi'nde aldı. Lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi' nde tamamladı.

    Tiyaroya ise lise yıllarında başladı ve lisede Tarık Akan ile tanıştı. Rutkay Aziz gençliği, oyunları ve filmleri...

    Rutkay Aziz, ödülünü TTB ye adadı! Rutkay Aziz kimdir, kaç yaşında? Rutkay Aziz in hayatı... #2

    RUTKAY AZİZ KİMDİR?

    Aziz, 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Fikri Rutkay'ın asıl adı Ünal Aziz Rutkay'dır.

    Avusturya Lisesi'nde soyadları adlardan önce okunduğu için ismi "Rutkay Aziz" olarak kalıplaşmıştır. Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Bakırköy Lisesi'ne başladı ve burada okurken Tarık Akan ile tanıştı.

    Rutkay Aziz, ödülünü TTB ye adadı! Rutkay Aziz kimdir, kaç yaşında? Rutkay Aziz in hayatı... #3

    RUTKAY AZİZ'İN GERÇEK MESLEĞİ NEDİR?

    Lisans öğrenimini Galatasaray Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi'nde tamamladı.

    Tiyatroya lise yıllarında başlayan Aziz, Muhsin Ertuğrul yönetimindeki LCC tiyatro okulunda tiyatro eğitimi aldı. İlk tiyatro deneyimini Peter Weiss'ın "Marat-Sade" oyunundaki "Jean-Paul Marat" rolüyle elde etti.

    RUTKAY AZİZ'İN TİYATRO HAYATI

    Tiyatro hayatına 1971 yılından itibaren Ankara Sanat Tiyatrosu'nda devam etti. 1973 yılında yine bu tiyatroda sanat yönetmenliği ve yönetmenlik yapmaya başladı.

    RUTKAY AZİZ'İN ÖDÜLLERİ

    İlk sinema deneyimini 1987 yılında Yer Demir Gök Bakır filmiyle yaşadı.Usta sanatçı Aziz; 48. Altın Portakal Film Festivali - Sanatta Sosyal Sorumluluk Ödülü, Evler Evler adlı oyun ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü, Sis filmiyle Türkiye Sinema Yazarları Derneği En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne layık görüldü.

    Ziya Öztan'ın yönettiği "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" filminde Mustafa Kemal Atatürk rolünü oynadı.

    Rutkay Aziz, ödülünü TTB ye adadı! Rutkay Aziz kimdir, kaç yaşında? Rutkay Aziz in hayatı... #4

    RUTKAY AZİZ'İN KIZI DOĞA RUTKAY

    İyi derecede Almanca ve Fransızca bilen Rutkay Aziz, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın başkanıdır. Kızı Doğa Rutkay da oyuncudur.

    FİLMLERİ

    Yer Demir Gök Bakır 1987

    Sis 1988

    Ada 1988

    Ölü Bir Deniz 1989

    Gizli Yüz 1990

    Piano Piano Bacaksız 1992

    Kurtuluş 1994

    Cumhuriyet 1998

    Duruşma 1999

    Gülüm 2002

    Halk Düşmanı 2004

    Hicran Sokağı 2007

    Vesaire Vesaire 2008

    Takiye: Allah'ın Yolunda 2010

    Yol Ayrımı 2017

    DİZİLERİ

    Cahide 1989

    Geçmiş Bahar Mimozaları 1989

    İçimizden Biri: Yunus Emre 1989

    Yazlıkçılar 1994

    Tutku 1996

    Gözlerinde Son Gece 1996

    Kara Melek1996-1999

    Bizimkiler 1997-2002

    Savunma 2000

    Her Şey Aşk İçin 2002

    Yaz Gülü 2002

    Hayat Bilgisi 2003

    İstanbul Şahidimdir 2004

    Aşkın Mucizeleri 2004

    Avrupa Yakası 2006-2009

    Halk Düşmanı 2004

    Şölen 2007

    Gurbet Kuşları 2008

    Sırat 2011

    Yalan Dünya 2013 - 2014

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