S-400 nedir? S-400'ün özellikleri neler? S-400 neden gerekli?

Türkiye-Rusya arasında alışverişi yapılan S-400 nedir? ABD neden Türkiye'nin S-400 almasını istemiyor? Türkiye neden S-400 alıyor? S-400'ün teknik özellikleri, yararları neler? Detaylar haberimizde...

Uzun süredir tartışmaları süren ve ara ara gündeme gelmeye devam eden S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin özellikleri hala en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Vatandaşlar, 'S-400 nedir? S-400 neden gerekli? S-400 ne işe yarar?' gibi soruların cevaını arıyor. S-400 sisteminin Patriot sistemi ile arasındaki farklar gene konuyu araştıranların merak ettiği bir diğer konu olarak dikkat çekiyor.

İşte, S-400 hava savunma sistemi hakkında tüm merak edilenler...

TÜRKİYE, S-400 ALMAYA NASIL KARAR VERDİ?

Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt verilmemesi üzerine Ankara, farklı alternatiflere yönelerek, Rusya'nın uygun teklifini değerlendirdi ve S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı vermişti. İşte, S-400 hava savunma sistemi hakkında bilinmesi gerekenler...

S-400 SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

S-400 almaya karar verilmesi üzerine, S-400'ün teknik özellikleri de oldukça merak edildi. S-400'ün kullanım amacı nedir sorusuna cevap arayan vatandaşlar için S-400'ün kullanım amacı haberimizde...

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısıaraçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

S-400, UZUN MENZİLDE KAÇ KİLOMETREYE KADAR VURABİLİYOR?

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

TÜRKİYE NEDEN S-400 ALMAK İSTİYOR?

Türkiye'nin neden S-400 almak istediğini merak eden vatandaşlar ise 'Türkiye neden S-400 alıyor?' sorusunun cevabına yanıt arıyor...

Hava sahası güvenliğini önceleyen Türkiye, ilk olarak acil ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Rusya'nın cazip teklifine olumlu yanıt vererek, Rus üretimi ileri teknoloji S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikini gündemine almıştı.

S-400 ile Patriot Arasındaki Tüm Farklar İçin TIKLAYIN

Türkiye, günümüzde en önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 sistemlerini satın alarak, hava sahasını muhtemel tehditlerden korumayı ve modern savunma sistemlerini güçlendirerek güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

UZMANLAR S-400 HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Hint ve Pakistanlı uzmanlar, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Amerikan Patriotlarından daha iyi bir seçim olduğunu düşünüyor.

Hindistan Hava Kuvvetlerinin eski Kurmay Başkanı Yardımcısı Kapil Kak ve Pakistan Askeri İstihbarat Servisi (ISI) eski Direktörü General Ehsanül Hak, ABD'nin egemen ülkelere kendi çıkarlarını benimsetme girişiminin ters tepeceği, ABD'nin bu tutumunun ülkelerin stratejik bağımsızlığına bir nevi saldırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kak, S-400'ün özellikleri bakımından bugün dünyada radar takibi ve tarama, irtifa parametreleri, kapsama alanı bakımından en iyi savunma sistemi olduğunu belirterek, ABD'nin Patriot füze savunma sistemini sağlama önerisinin, kendi stratejik ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir seçenek olmadığının altını çizdi.

"S-400 AMERİKAN PATRİOTLARDAN ÜSTÜN"

Kapil Kak, "Benim değerlendirmeme göre, S-400 herhangi bir diğer sistemden, Amerikan Patriotlarından da üstün bir sistem. S-400'ün ne anlama geldiğini tam olarak biliyoruz fakat Amerikalılar bize Patriotlardan bahsettiklerinde emin olamıyoruz. Körfez Savaşı'nda kullanıldı ve peşi sıra geliştirildi ancak görüldüğü kadarıyla S-400'den üstün olmadığını biliyoruz." dedi.

Peki, Rusya'dan almaya kararlaştırdığımız S-400 ile Amerikan Patriot füze savunma sisteminin farkları neler?

ABD'nin müttefiki Türkiye'nin Patriot talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Türkiye, S-400 hava savunma sistemine yöneldi. Türkiye'nin Rusya'dan teslim almaya başladığı günümüzün önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 hava savunma sistemi, teknik özellikler, teknoloji transferi ve ortak üretim açısından rakiplerine göre ön plana çıkıyor. İşte, S-400 ile Patriot füze savunma sisteminin karşılaştırması...Türkiye ile Rusya arasında Eylül 2017'de imzalanan anlaşmaya göre, Türkiye, Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi satın alacak. Söz konusu anlaşma doğrultusunda ilk teslimatlar yapılmaya başlandı.

S-400'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

PATRİOT'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Patriot füzeleri ilk kez 1991'deki Körfez Savaşı'nda Suudi Arabistan ve İsrail'i korumak için kullanıldı. 2003 yılında ABD öncülüğünde Irak'a yapılan operasyonda da yine Patriot füzelerine başvuruldu.

Üreticisi Raytheon olan Patriotların menzili yaklaşık 160 km. Patriot füzesavar sistemi uçakları, taktik balistik füzeleri, cruise füzelerini ve insansız uçakları vuracak şekilde tasarlandı.Patriot'larda ayrı ayrı ateşlenebilen füze bataryaları bulunuyor. Bilgisayar sistemine bağlı bir radarla hedefini izliyor. Bilgisayardan hedef seçebilen askeri personelin ateşleme mevziine yakın olması gerekmiyor.

S-400 İLE PATRİOT GENEL KARŞILAŞTIRMASI

S-400'leri Rus, Almaz-Antey şirketi üretiyor.

Patriot'un üreticisi Raytheon şirketi.

S-400 füze savunma sistemi, Modern ve gelecekteki tüm hava ve uzay saldırı araçlarını imha etmek için geliştirildi.

Patriotlar büyük idari ve sanayi merkezleri ile kara, deniz ve hava üslerini hava saldırılarına karşı koruma amaçlı geliştirildi.

S-400 füze savunma sistemi 2007'de Rus ordusuna teslim edildi.

Patriot füze savunma sistemi, 1982'de ABD ordusuna teslim edildi.

S-400'lerin ilk müşterileri ise Belarus (2016) ile Çin (2018) oldu. Rusya'nın S-400'leri satmak istediği ve bir kısmıyla mutabakata vardığı Türkiye dışındaki diğer ülkeler ise Hindistan ve Suudi Arabistan.

Patriot sistemi, ABD, Almanya, Japonya, BAE, Tayvan, Hollanda, Güney Kore, Suudi Arabistan, İspanya, Yunanistan, İsrail, Bahreyn, Mısır, Ürdün gibi ülkeler tarafından kullanılıyor.

S-400; siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri “yüksek etkili koruma” için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen sistem; savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

HEDEFE 10 SANİYEDEN DAHA AZ SÜREDE TEPKİ VERİYOR

S-400 taburu, en az bir mobil operasyon komuta merkezi, 8 fırlatıcı ve 32 füzeden oluşuyor.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4.8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor.

Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.