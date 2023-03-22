Sabiha Gökçen mezarı başında anıldı Dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu olan Sabiha Gökçen, ölümünün 22'nci yılında dualarla anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı ve Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen, 22 Mart 2001'de 88 yaşında vefat etti.

22 yıl önce hayatını kaybeden Gökçen'in anma törenine, ailesinin yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile eski Türk Hava Kuvvetleri komutanlarından Abidin Ünal, Ersin Celasin ve Türk Hava Kurumu Çağrı Heyeti Başkanı Ali Yüksel katıldı.

Gökçen’in mezarına çelenk konulması ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Dua edildi

Daha sonra Gökçen'in öz geçmişi hakkında bilgi verildi. Törende Gökçen ve diğer hava şehitlerinin mezarlarına çiçek bırakılarak dua edildi.