Sadık Can Perinçek kimdir? Doğu Perinçek'in oğlu Sadık Can Perinçek Dışişleri Bakanlığı'na atandı...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Dışişleri Bakanlığı'na atanan oğlu kimdir? Doğu Perinçek'in oğlu Sadık Can Perinçek ne mezunu? sorularının cevabı haberimizde...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in oğlunun Dışişleri Bakanlığı'na atanması ile 'Doğu Perinçek'in oğlu kimdir? Doğu Perinçek'in oğlu Sadık Can Perinçek ne mezunu?' gibi soruların cevapları da merak konusu oldu.

Doğu Perinçek'in küçük oğlu Sadık Can Perinçek, Dışişleri Bakanlığı bünyesine “meslek memuru” olarak atandı. Sadık Can Perinçek halen askerde ve Aralık ayında askerliğini bitirecek...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek, Dışişleri Bakanlığı bünyesine “meslek memuru” olarak atandı. Tarih bölümünden mezun olan Can Perinçek'in halen askerde olduğu ve Aralık ayında askerliğini bitireceği öğrenildi.

SADIK CAN PERİNÇEK BÜYÜKELÇİ OLMAYA HAK KAZANDI

“Aday Meslek Memurluğuna Atanmaya Hak Kazanan Asil Adaylar” listesinde 50’nci sırada yer alan Sadık Can Perinçek’in daha sonra büyükelçi olabileceği yorumu yapıldı.

SADIK CAN PERİNÇEK, ASKERDEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Doğu Perinçek'in eşi Şule Perinçek, geçen ay sosyal medyada yayımladığı mesajında oğlu Sadık Can Perinçek’in askerde olduğunu ve Aralık ayında döneceğini şu mesajla açıklamıştı:

‘MESLEK MEMURLUĞU’ NEDİR?

Doğu Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek’in atandığı aday meslek memurluğu’nun görev tanımıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde şu bilgiler yer alıyor:

“Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.”

BAŞVURU ŞARTLARI

Bakanlığın sitesinde yer alan başvuru şartlarında ise şu bölümlerden mezuniyet şartı aranıyor:

“Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya Sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak.”

Bununla birlikte adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça, Arapça, Rusça, Çince ve Japonca YDS dil puanlarının herhangi birinin en az 75 olması isteniyor.