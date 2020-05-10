Safranbolu'da yaşlı çift parkta sallanarak eğlendi

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı saatlerde parka gelen yaşlı çift, salıncakta sallanarak vakit geçirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Saat 11.00-15.00 arası sokağa çıkma izni verilen vatandaşlar uzun zaman sonra sokakta dolaşarak vakit geçirdi.

YAŞLI ÇİFT PARKA GELEREK SALLANDI

Karabük'ün Saftanbolu ilçesinde 85 yaşındaki İsmail ve 75 yaşındaki Vasfiye Kayabaşı, parka gelerek salıncakta sallandı.

Uzun bir sürenin ardından dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını belirten Kayabaşı, "Gayet güzel. Evde oturuyorduk, yasak diye çıkmıyorduk." dedi.

"DIŞARI ÇIKMAK İYİ GELDİ"

Vasfiye Kayabaşı da yaklaşık iki aydır virüs nedeniyle dışarı çıkmadıklarını belirtti.

İki aydır ev işleriyle ilgilenen belirten Kayabaşı, "Dışarı çıkmak iyi geldi. Oğlum getirdi parka. Oğlum 'Anne bugün tatiliniz var' dedi, onun için geldik gezmeye." dedi.