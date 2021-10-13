Safranbolu'dan Guinness'e! Dünyanın en uzun boylu kadını Rümeysa Gelgi...

Boyu 2 metre 15 santimetre olan 24 yaşındaki Gelgi, 2014 yılında 17 yaşındayken de "dünyanın yaşayan en uzun boylu ergeni" unvanını elde etmişti.

Doğuştan 'Weaver Sendromu' rahatsızlığı nedeniyle boyu hızla uzayan, 2014 yılında 2 metre 13,5 santim boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rümeysa Gelgi, yeniden rekorlar arasında yer aldı.

Dünyanın en uzun boylu kadını kimdir sorusuna cevap olan Gelgi, 2 metre 15 santim boyuyla Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.

Yürüteç yardımıyla hareket edebilen, akülü tekerlekli sandalye kullanan Rümeysa Gelgi’ye belgesini, Guinness Rekorlar Kitabı görevlileri verdi. Guinnes, internet sitesinden de Rümeysa Gelgi ile ilgili rekoru duyurdu.

2 KEZ DÜNYA REKORMENİ OLDU

Dünya rekortmeni unvanını 2 kez elde edebildiği için çok gururlu olduğunu ifade eden Rümeysa Gelgi, "Zaten benim 2014 yılında, 18 yaş altı dünyanın en uzun boylu genç kızı unvanıyla elde ettiğim Guinness dünya rekorum vardı. Bu sene yaş limitini kaldırarak 'Dünyanın en uzun boylu kadını' unvanını elde ettim. Tabii ki bunun için çok gururluyum. Benim için de bu bir üst seviyeye ulaşmak oldu. Bu unvan ve 2 kez dünya rekortmeni unvanını elde edebildiğim için çok gururluyum” dedi.

Doğuştan gelen ve çok nadir görülen bir hastalık olan Weaver Sendromu nedeniyle boyu aşırı uzayan Gelgi, çoğu zaman tekerlekli sandalye kullanıyor, wolker yardımıyla yürüyor.