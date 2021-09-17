Sağanak yağış, birçok ilde su baskınlarına neden oldu

Sağanak yağış, birçok ilde su baskınlarına neden oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bir bölümünde etkili olacağını belirttiği sağanak yağış, birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi.

Etkisi uzun süren yağışların ardından dereler taştı, yollar suyla kaplandı.

Özellikle Karadeniz bölgesinde fındık üreticileri, zor anlar yaşattı.

GİRESUN'DA DERELER TAŞTI

En çok etkilenen bölgelerden biri Giresun'du.

Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış, dereleri taşmasına neden oldu. Batlama Deresinde su seviyesi çok yükselirken, bazı bölgelerde sel suları yola kadar ulaştı.

KÖPRÜLERİ SEL ALDI

Bazı yerlerde de yaya olarak kullanılan köprüleri sel aldı. Yol kenarlarında fındıklarını kurutmaya çalışan üreticiler, korku dolu anlar yaşadı. AFAD ve jandarma ekipleri, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuza geçti.

Giresun’da sağanak yağış dere yataklarını taşırdı VİDEO

SAMSUN'DA TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Samsun'un Bafra ilçesinde tarım arazileri sular altında kaldı.

Samsun’da metrekareye düşen 30 kilo yağmur nedeniyle Bafra ilçesinde su taşkınları yaşandı.

DERE TAŞTI

Gece başlayan sağanak yağış sonrası sabah saatlerinde Horhor Deresi taştı. Lengerli, Evrenuşağı, Uluağaç, Sürmeli, Çalköy ve Darboğaz Mahallerinde tarım arazileri sel suları altında kaldı.

MALATYA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Malatya'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Malatya'da aniden bastıran yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Kent merkezinde etkili olan sağanak yağış sırasında göle dönen yollarda bir çok sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Öğleden sonra etkisini arttıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkileyerek şehir merkezinde bazı cadde ve sokakların göle dönmesine neden olurken, yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise dükkan önlerine, duraklara ve yağış almayacak yerlere sığındı.

Malatya'da aniden bastıran sağanak etkili oldu VİDEO

KARAMAN'DA DAĞDAN İNEN SEL, KÖYÜ DEREYE ÇEVİRDİ

Karaman'da merkeze bağlı Süleymanhacı köyünde dün akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Yaklaşık 1 saat süren sağanak yağışın ardından Karadağ’dan inen sel, biranda köyü içini dereye çevirdi.

Yaşanan sel vatandaşları korkuttu. Can kaybına yol açmayan sel, maddi hasara neden olurken, ahır ve evlerin bahçeleri de suyla doldu.

Karaman'da yağmur suları kalede şelale oluşturdu VİDEO

İSKENDERUN ŞEHİR MERKEZİNDE SU TAŞKINLARI YAŞANDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şimşeklerin ardından etkisini gösteren şiddetli sağanak ise şehir merkezinde su taşkınlarına neden oldu. Bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı.

İskenderun-Adana yolunda da sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda kaldı. Hayatın olumsuz etkilendiği yağış yaklaşık 2 saat etkili oldu.

İskenderun’da şimşekler ile gelen şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi VİDEO