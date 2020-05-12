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- Sağlık Bakanlığı'ndan konaklama tesisleri için korona rehberi
Sağlık Bakanlığı'ndan konaklama tesisleri için korona rehberi
- AA
- 12.05.2020 - 09:46
Türkiye, kademeli normalleşmeye geçerken, yaz mevsiminin de gelmesiyle birlikte tatil mekanları için alınması gereken tedbirler belirlendi.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs önlemlerine ilişkin konaklama tesislerine yönelik bir rehber hazırladı.
Rehbere göre, koronavirüs salgını sürecinde normalleşme tedbirleri kapsamında, konaklama tesislerinde, tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılacak ve boş tutulacak.
Odaya, detaylı temizlenip dezenfekte edildikten sonra yeni kişi alınabilecek.
60-90 DERECEDE DETERJAN İLE YIKAMA
Misafirin kullandığı tekstil ürünleri katlanarak bohçalanacak, işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin verilmeyecek.
Ürünler 60-90 derecede deterjan ile çamaşır makinesinde yıkanacak.
KULLANILMAMASI TAVSİYE EDİLEN ALANLAR
Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmayacak.
Oyun parkları ve çocuk kulüplerinde temizlenmesi zor oyuncaklar bulundurulmayacak.
KLİMALARIN BAKIM VE ONARIMI
Odalardaki klimaların üretici talimatları doğrultusunda düzenli bakım ve onarımları yapılacak.