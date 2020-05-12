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Sağlık Bakanlığı'ndan konaklama tesisleri için korona rehberi

Sağlık Bakanlığı'ndan konaklama tesisleri için korona rehberi

Tedbirler arasında odaların dezenfekte edilmesi ve tekstil ürünlerinin yıkanma derecesi gibi maddeler var.