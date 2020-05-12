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    Sağlık Bakanlığı'ndan konaklama tesisleri için korona rehberi

    Tedbirler arasında odaların dezenfekte edilmesi ve tekstil ürünlerinin yıkanma derecesi gibi maddeler var.
    • AA
    • 12.05.2020 - 09:46
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    Sağlık Bakanlığı'ndan konaklama tesisleri için korona rehberi

    Türkiye, kademeli normalleşmeye geçerken, yaz mevsiminin de gelmesiyle birlikte tatil mekanları için alınması gereken tedbirler belirlendi.

    Sağlık Bakanlığı, koronavirüs önlemlerine ilişkin konaklama tesislerine yönelik bir rehber hazırladı.

    Rehbere göre, koronavirüs salgını sürecinde normalleşme tedbirleri kapsamında, konaklama tesislerinde, tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılacak ve boş tutulacak.

    Odaya, detaylı temizlenip dezenfekte edildikten sonra yeni kişi alınabilecek.

    60-90 DERECEDE DETERJAN İLE YIKAMA

    Misafirin kullandığı tekstil ürünleri katlanarak bohçalanacak, işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin verilmeyecek.

    Ürünler 60-90 derecede deterjan ile çamaşır makinesinde yıkanacak.

    KULLANILMAMASI TAVSİYE EDİLEN ALANLAR

    Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmayacak.

    Oyun parkları ve çocuk kulüplerinde temizlenmesi zor oyuncaklar bulundurulmayacak.

    KLİMALARIN BAKIM VE ONARIMI

    Odalardaki klimaların üretici talimatları doğrultusunda düzenli bakım ve onarımları yapılacak.

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