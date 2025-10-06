Sahte bal alarmı: Bakanlık 5 ürünü açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri kapsamında yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlık, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31. maddesinin 6. fıkrası uyarınca elde edilen bulguları kamuoyuyla paylaşma yetkisini kullanarak, hileli bal ürünlerini ifşa etti.

3 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesine eklenen son güncellemeyle birlikte, 5 bal ürününde taklit ve tağşiş tespit edildi.

Yetkilileri, tüketicilerin sağlık açısından risk oluşturan bu ürünlerden uzak durmaları gerektiğini belirtirken, denetimlerin aralıksız sürdüğünü de vurguladı.

İşte taklit ve tağşiş yapılan balların listesi: