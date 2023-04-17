Sakal-ı Şerif, Siverek’te ziyarete açıldı İlahiler eşliğinde sahur vakti korunduğu sandukadan çıkarılan Sakal-ı Şerif, ziyarete açıldı. Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini görenler, gözyaşlarını tutamadı.

DHA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan Ulu Camii’de muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, ilahiler eşliğinde sahur vakti Siverek İlçe Müftüsü Muhammed Çiçek ve imamlar tarafından korunduğu sandukadan çıkarıldı.

Uzun kuyruklar oluştu

Dualar ve tekbirlerle çıkarılan Sakal-ı Şerif, ziyarete açıldı.

Sakal-ı Şerifi görmek isteyen vatandaşlar cami avlusunda ve dışında uzun kuyruklar oluşturdu.

Gözyaşlarını tutamayanlar oldu

Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini görenler, gözyaşlarını tutamadı.

Kimisi de Sakal-ı Şerif'in muhafaza edildiği cam bölmeyi öptü.

Sakal-ı Şerif’in bugün erkek, salı günü ise kadın ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.

Türkiye ve dünyanın birçok yerinde var

Sakal-ı Şerif, Hz. Muhammed'in özel dini günlerde cemaatin feyz ve muhabbet alabilmesi için ziyarete açılan cam içinde korunan saçı ya da sakalı olarak biliniyor.

Baş üzerinde yeri olan ve bir sonraki sefere kadar sanduka içinde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, salavat okunarak kırk bohçaya sarılıyor ve saklanıyor.

Sakal-ı Şerif, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde bulunuyor.