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    Sakarya'da 7 mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızı yakalandı

    Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 120 metre internet kablosunu çaldıktan sonra kayıplara karışan ve 7 mahalleyi internetsiz bırakan hırsız polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 19:06
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    Sakarya'da 7 mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızı yakalandı

    Geçtiğimiz günlerde 7 mahalleye internet sağlayan kablolar çalındı. İçerisindeki bakırlar alınarak mahalle yakınana atılan kablo hırsızlığı sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri harekete geçti.

    GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ

    Bölgede detaylı çalışma başlatan ekipler güvenlik kamera görüntülerini teker teker inceledi. Ekipler, hırsız ve kullandığı aracı görüntülerden tespit etti.

    ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Tespit üzerine harekete geçen ekipler Kaynarca ilçesinde 65 yaşındaki şüpheli N.K.’yı yakaladılar. Şüpheli N.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sakarya da 7 mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızı yakalandı #1

    Sakarya da 7 mahalleyi internetsiz bırakan kablo hırsızı yakalandı #2

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