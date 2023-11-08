İHA

Sakarya'da yaşanılan olay hayvanlara eziyetin bir örneği oldu.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video, görenleri şaşkına uğrattı..

İneğe içki içirdiler

Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi'nde hayvan alım satımı yaptıkları öne sürülen grup, bir büyükbaş hayvana zorla alkol içirdi.

O anlar tepki çekti

Şahıslar o anları cep telefonuyla kayda alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)