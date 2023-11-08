Haberler



İç Haber



Sakarya'da bir kişi ineğe zorla içki içirdi

Sakarya'da bir kişi ineğe zorla içki içirdi Karapürçek ilçesinde hayvan alım satım yaptıkları iddia edilen bir grup, ineğe zorla içki içirdiği anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.