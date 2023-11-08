İHA
Sakarya'da yaşanılan olay hayvanlara eziyetin bir örneği oldu.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video, görenleri şaşkına uğrattı..
İneğe içki içirdiler
Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi'nde hayvan alım satımı yaptıkları öne sürülen grup, bir büyükbaş hayvana zorla alkol içirdi.
O anlar tepki çekti
Şahıslar o anları cep telefonuyla kayda alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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