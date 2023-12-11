İHA
Sakarya'da korku dolu anlar yaşandı..
Karasu ilçesi İncilli Mahallesi 620. Sokak üzerindeki parkta meydana gelen olayda, Z.K isimli şahıs, bankta oturdukları esnada kız arkadaşı T.S'yi silahla rehin aldı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polisler ikna etti, gözaltına alındı
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde çevreye korku saçan şahsı ikna ederek gözaltına aldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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