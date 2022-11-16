Sakarya'da bir kişi sokakta karşılaştığı husumetlisini ayağından vurdu

Sakarya'da bir kişi sokakta karşılaştığı husumetlisini ayağından vurdu

Sakarya Adapazarı'nda daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, V.İ. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında tartışma yaşandı.

Husumetlisine kurşun yağdırdı

Yerini kavgaya bırakan tartışmada şüpheli şahıs, yanında bulundurduğu silahla V.İ.’ye kurşun yağdırdı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Bölgede çalışma gerçekleştiren polis ekipleri caddeyi bir süre trafiğe kapattı.

İHA'nın haberine göre, konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.