Sakarya’da çatı alevlere teslim oldu

İHA
Sakarya’nın Erenler ilçesinde, Dilmen Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
Tüm çatı alevlere teslim oldu
Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Yangın kontrol altında
Çatının adeta alev topuna döndüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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