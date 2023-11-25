Sakarya’da çatı alevlere teslim oldu Sakarya’da bulunan binanın çatısı alev topuna döndü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İHA

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, Dilmen Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Tüm çatı alevlere teslim oldu

Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Yangın kontrol altında

Çatının adeta alev topuna döndüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)