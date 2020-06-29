Sakarya'da cemaatin küstüğü imam için karar verildi

Sakarya Müftüsü Hasan Başiş, Kaynarca ilçesinde cami imamıyla tartışan cemaatin kıraathane önünde namaz kılmasıyla ilgili, "görev yapmasını uygun görmüyoruz" dedi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Müezzinler Mahallesi’nde yaşayan bazı vatandaşlar, mahalle camisinin imamı A.B. ile tartıştı.

Mahalleli, durumu İlçe Müftülüğü'ne bildirerek imamın değiştirilmesini istedi.

Mahalleli, imam A.B. ile barışmayı da reddedince, cuma günü yatsı namazını cami yerine mahalle merkezindeki kıraathane önünde kıldı.

"İMAMIMIZA KÜSTÜK"

Müzezzinler Mahallesi Muhtarı Saffet Kansu, imam değişene kadar camide namaz kılmayı düşünmediklerini belirterek, "Köyümüz halkı ve ihtiyar heyeti olarak imamdan memnun değiliz, imamımıza küstük. Bu sebepten dolayı imamımızla ilgili gerekli müracaatları müftülük ve diğer makamlara yaptık." dedi.

İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı İZLE

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın olayın araştırılmasına yönelik verdiği talimat üzerine de konuyla ilgili olarak Sakarya Müftülüğü'nce soruşturma başlatıldı.

‘ORADA GÖREV YAPMASINI UYGUN GÖRMÜYORUZ’

Sakarya Müftüsü Hasan Başiş, yaptığı açıklamada, "Kaynarca ilçemizde yaşanan olaydan dolayı üzüldük. İl Müftülüğü olarak tahkikat başlattık ve neticesini daha sonra açıklayacağız. Oradaki halkımızın da ifadeleri alınacak, imamımızın da ifadesi alınıyor. İnşallah neticeyi ortaya çıkaracağız. Sadece bir akşam yatsı namazı dışarıda kılınmış, onun haricinde namazlar hep cami içerisinde kılındı. Oradaki halkla da görüştük, herhangi bir tedirginlik de yok. Sadece birkaç kişiyle ilgili sorun var ve bunu ortadan kaldıracağız, imamı da oradan alacağız. Bu sıkıntılardan sonra orada görev yapmasını uygun görmüyoruz." dedi.