Sakarya'da düğün salonu savaş alanına döndü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Kavgada yaralıların olduğu öğrenildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Yunus Emre Düğün Salonunda meydana gelen olayda, düğün esnasında 2 grup arasında kavga çıktı.

BİRBİRLERİNE SANDALYE FIRLATTILAR

Kavganın kalabalıklaşmasıyla birlikte sandalyeler havada uçuştu. Düğün salonundan dışarıya da taşan kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILARA OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapılırken, polis ekipleri tarafları ayırdı.

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