Euro
15.54
0.10%
Dolar
13.56
-0.06%
Altın
788.50
0.08%
Borsa
1944
-0.72%
Bitcoin
560.744
2.49%
BTXN Coin
33.01
-0.21%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Açık 4 C

    Sakarya'da düğün salonu savaş alanına döndü

    Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Kavgada yaralıların olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 05.02.2022 - 23:48
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 00:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da düğün salonu savaş alanına döndü

    Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Yunus Emre Düğün Salonunda meydana gelen olayda, düğün esnasında 2 grup arasında kavga çıktı.

    BİRBİRLERİNE SANDALYE FIRLATTILAR

    Kavganın kalabalıklaşmasıyla birlikte sandalyeler havada uçuştu. Düğün salonundan dışarıya da taşan kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

    Sakarya da düğün salonu savaş alanına döndü #1

    YARALILARA OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

    Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapılırken, polis ekipleri  tarafları ayırdı.

    Sakarya'da düğün salonu savaş alanına döndü VİDEO

    Sakarya da düğün salonu savaş alanına döndü #2

    Sakarya da düğün salonu savaş alanına döndü #3

    Sakarya da düğün salonu savaş alanına döndü #4

    Sakarya da düğün salonu savaş alanına döndü #5

    Sakarya da düğün salonu savaş alanına döndü #6

    Sakarya da düğün salonu savaş alanına döndü #7

    Sakarya da düğün salonu savaş alanına döndü #8

    Sakarya da düğün salonu savaş alanına döndü #9


    Görüş Bildir