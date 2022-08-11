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    Sakarya'da içi yolcu dolu otobüs TEM'de alev alev yandı

    Sakarya'da TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan şehirler arası yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangın sırasında otobüste bulunan 74 kişi canlarını son anda kurtardı.
    • 11.08.2022 - 18:44
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    Sakarya'da içi yolcu dolu otobüs TEM'de alev alev yandı

    Sakarya’nın Kalayık Mahallesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, içerisinde 74 kişinin bulunduğu İbrahim K. idaresindeki 34 FT 7311 plakalı Metro Turizm'e ait şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

    Otobüs bir anda alev aldı

    Aracından çıkan dumanı fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek durdurdu. Ardından otobüs bir anda alevlere teslim oldu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sakarya da içi yolcu dolu otobüs TEM de alev alev yandı #1

    Sakarya da içi yolcu dolu otobüs TEM de alev alev yandı #2

    Sakarya da içi yolcu dolu otobüs TEM de alev alev yandı #3


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