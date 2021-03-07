Sakarya'da meydanlardan banklar kaldırıldı

Çok yüksek riskli illerden olan Sakarya'da, koronavirüsle alakalı adeta topyekun seferberlik ilan edilmiş durumda.

Koronavirüs risk haritasına göre Sakarya, 17 ille birlikte çok yüksek riskli (kırmızı) kategorisinde yer aldı. Başta Sakarya Valiliği olmak üzere şehirde bulunan belediyeler de, çok yüksek riskli bölgeden, düşük riskli bölgeye dönüşebilmek adına çalışmalarına hız kazandırdı.

MEYDANLARDAN BANKLAR KALDIRILDI

Bu kapsamda şehir merkezinde insan sirkülasyonunun yoğun olduğu alanlardaki banklar belediye ekipleri tarafından geçici bir süre için kaldırıldı. Aynalıkavak, Katlı Pazar ve Orhan Camii ön meydanında bulunan banklar, şehrin bir an önce düşük riskli kategoriye girebilmesi için başlatılan çalışmalar arasında yer aldı. Belediye ekipleri bankları geçici süreliğine kaldırdı.