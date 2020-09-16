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    Sakarya'da pazarda esnaf kavgası kamerada

    Pazarda çalışan bir grup esnaf, tezgah açma meselesi yüzünden yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • DHA
    • 16.09.2020 - 15:16
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 15:16
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    Sakarya'da pazarda esnaf kavgası kamerada

    Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki kapalı pazar yerinde zabıta ekipleri tarafından, koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapıldı.

    Zabıta ekiplerinin tezgahlar arasındaki mesafe için denetim gerçekleştirdiği sırada pazarcı esnafı arasında tartışma çıktı.

    YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, zabıta ve diğer esnafın araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.

    Pazarcı esnafın kavgası kameraya yansıdı VİDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Sakarya da pazarda esnaf kavgası kamerada #1

    Sakarya da pazarda esnaf kavgası kamerada #2

    Sakarya da pazarda esnaf kavgası kamerada #3

    Sakarya da pazarda esnaf kavgası kamerada #4

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