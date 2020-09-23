Sakarya’da trafoya giren kedi elektrik kesintisine neden oldu
Kedinin cansız bedeninin trafodan çıkarılmasının ardından bölgeye yeniden elektrik verildi.
- DHA
- 23.09.2020 - 14:00
Sakarya’nın Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi Mevlana Caddesi’nde üzerinde bulunan bir trafoya kedi girdi.
Elektrikler kesilirken, trafodan gelen sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri geldi.
Elektrik dağıtım şirketi görevlileri, trafonun kapaklarını açtığında telef olan kediyi gördü.
TRAFODA ÖLDÜ
Kedinin cansız bedeni trafodan çıkarılırken, yapılan çalışmanın ardından bölgeye yeniden elektrik verildi.