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    Sakarya'da yakalanan 54 kaçak göçmen sınır dışı edilecek

    Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında 54 kaçak göçmen yakalandı.
    • İHA
    • 13.05.2022 - 19:10
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    Sakarya'da yakalanan 54 kaçak göçmen sınır dışı edilecek

    Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ülkeye kaçak yollardan giren göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

    62 ayrı noktada uygulama yapıldı

    Polis sorumluluk bölgelerinde 62 ayrı noktada 179 ekip ve 397 personel, düzensiz göçle mücadeleye yönelik ‘Huzur’ uygulaması düzenledi.

    Şehirde illegal olarak bulunan 54 kaçak göçmen yakalandı

    Bu çerçevede 73 metruk yer, 110 yoğunlukta ikamet ettikleri yerler, 33 umuma açık eğlence mekanı, 9 tır garajı/otobüs terminali, liman, 8 balıkçı barınağı ve 117 toplu taşıma durağı ile istasyonunda bin 109 yabancı uyruklu şahsın sorgusu yapıldı.

    Şehirde illegal olarak bulunduğu tespit edilen toplam 54 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahısların sınır dışı işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.

    Sakarya da yakalanan 54 kaçak göçmen sınır dışı edilecek #1

    Sakarya da yakalanan 54 kaçak göçmen sınır dışı edilecek #2

    Sakarya da yakalanan 54 kaçak göçmen sınır dışı edilecek #3


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