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    Samatya açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu

    Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi alabora olurken, 2 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 10.10.2020 - 08:21
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    Samatya açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu

    İstanbul Beykoz'dan yaklaşık 13 metrelik tekneyle denize açılan balıkçılar, Samatya Sahili açıklarında ağlarını denize bıraktı.

    AĞLARINI ÇEKERKEN TEKNE YAN YATTI

    Ağlarını çekmeye başladıkları sırada içinde 13 balıkçının bulunduğu tekne yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

    Samatya açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu #1

    12 BALIKÇI KURTARILDI

    Yan yatan teknede bulunan balıkçılardan 12'si Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve bölgedeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Denize düşen kişi için arama başlatıldı. Yan yatan tekneden kurtarılanlar Yenikapı'da zabıta noktasına çıkartıldı.

    Samatya açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu #2

    DURUMU AĞIR BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kurtarılan 12 kişiden durumu ağır olan 1 balıkçı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen balıkçı hayatını kaybetti.

    Samatya açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu #3

    KAYIP BALIKÇININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Deniz polisi ve Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, alabora olduğu bölgede uzun süre arama yaptı. Kayıp olan balıkçının bir süre sonra cansız bedeni bulundu.

    Samatya açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu #4

    Zabıta noktasında bulunan görevliler, kazazedelere çay ikram etti. Teknenin sahilden yaklaşık 1 mil açıkta alabora olduğu öğrenildi.

    Samatya açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu #5

    Samatya açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu #6

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