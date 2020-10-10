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    Samatya'da batan balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada 

    Samatya sahili açıklarında batan balıkçı teknesinin içinde kalan bir balıkçının kurtarılma anı onu kurtaran dalgıç polislerce görüntülendi.
    • DHA
    • 10.10.2020 - 16:10
    • Güncelleme : 10.10.2020 - 16:10
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    Samatya'da batan balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada 

    Fatih Samatya sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi sabah saatlerinde alabora olmuş, 2 balıkçı hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarılmıştı.

    Kayıp diye aranan Cemal isimli balıkçı alabora olarak ters dönen teknenin içinde bulundu.

    DALGIÇ POLİSLER BULDU

    Tekne içinde çaresizce kurtarılmayı bekleyen balıkçıyı dalgıç polisler buldu. Dalgıçlar yanlarında getirdikleri oksijen tüpünü verdikleri balıkçıyla birlikte su üstüne çıktı.

    tekne

    Balıkçının bulunuşu ve kurtarılma anları dalgıçların kamerasına yansıdı.

    Balıkçı teknesinde mucize kurtuluş VİDEO

    VALİ TEŞEKKÜR ETTİ

    Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kumkapı'da sabah saatlerinde alabora olarak batan balıkçı teknesinde; Nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile Cemal Ağabey ve 10 balıkçımızı kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum." dedi.

    Samatya da batan balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada  #2

    Samatya da batan balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada  #3

    Samatya da batan balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada  #4

    Samatya da batan balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada  #5

    Samatya da batan balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada  #6

    Samatya da batan balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada  #7

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