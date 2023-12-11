Samsun'da 30 metrelik su deposunun yıkımı görüntülendi Samsun'da ekonomik ömrünü tamamlamış ve tehlike oluşturan 30 metrelik su deposu kontrollü bir şekilde yıkıldı.

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İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlamış su kaybına neden olan mevcut depoları yıkarak yenilerini inşa ediyor.

Son olarak 35 yıl önce yapılan 30 metre ayak yüksekliğine sahip su deposunun yıkımı gerçekleştirildi.

Depo, 100 metreküp hacminde içme suyu depoluyordu.

Yıkım anı kamerada

Fiziki açıdan da tehlike oluşturan eski su deposu ekipler tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Yıkım anı havadan görüntülendi.

Yıkımı gerçekleştirilen su deposunun yerine 30 metre ayak yüksekliğinde 100 metreküp su hacminde yeni bir ayaklı su deposu inşa edilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)