Samsun'da 9 Afgan 2 ticari takside yakalandı

Samsun'da, yurda kaçak yollardan giren Afganistan uyruklu 9 göçmen, taksi ile Ankara'dan Trabzon'a çalışmaya giderken yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ankara yolu üzerinde peş peşe seyir halinde olan taksileri şüphe üzerine durdurdu.

Taksilerde araç sürücüleri 54 yaşındaki K.K. ve 24 yaşındaki Ü.K. ile birlikte kimliksiz olduğu belirlenen 9 göçmen yakalandı.

"KİŞİ BAŞI 250 LİRA VERDİK"

Afganistan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla geldiklerini belirten göçmenlerden biri, “Ankara’dan Trabzon’a gidiyorduk, orda çalışacaktık, ne iş olursa yapacaktık. Trabzon’a gitmek için kişi başı 250 lira para verdik. Hepimiz Afganistan’dan Türkiye’ye geldik." dedi.

2 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Araç sürücüleri, K.K. ve Ü.K., ‘Göçmen kanuna muhalefet suçundan’ gözaltına alınırken, 9 göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Taksiden Afganistanlı göçmenler çıktı VİDEO





































