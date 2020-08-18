Samsun'da bir tırın dorsesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı
- AA
- 18.08.2020 - 22:40
- Güncelleme : 18.08.2020 - 23:37
Samsun Tekkeköt ilçesinde polis ekiplerinin, uygulama yaptıkları sırada garip bir olay yaşandı.
Tır dorsesine bindirilmiş 165 düzensiz göçmen, uygulama noktasında yakalandı.
Kentin girişindeki polis uygulama noktasında 14 BD 759 plakalı tırı durduran polisler, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.
Samsun'da bir tırın dorsesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı VİDEO
SICAK HAVA NEDENİYLE BRANDALARI YIRTTILAR
Dorsede saklanan düzensiz göçmenlerin sıcak hava nedeniyle brandaları yırttıkları görüldü. Araçtan indirilen ve sıcaktan bunaldıkları gözlenen göçmenlere polis, su verdi.
Bazı göçmenler kaçmaya çalıştı. Düzensiz göçmenler geniş güvenlik önlemleri altında Atatürk Spor Salonu'na getirildi.
Su ve yiyecek dağıtılan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin geceyi Atatürk Spor Salonu'nda geçirecekleri belirtildi.
Tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.