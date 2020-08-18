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Samsun'da bir tırın dorsesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı

Samsun'da bir tırın dorsesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı

Tekkeköy ilçesi polis uygulama noktasında, bir tırın dorsesine saklanmış çok sayıda düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.