Samsun'da define kazısında yakalanan 3 kişi gözaltında
Samsun'da kaçak define arayan 3 kişi, kuyu kazarken jandarmaya tarafından yakalandı. Jeneratör, hilti, gaz maskesi gibi kazı aletleriyle yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı.
- DHA
- 30.11.2021 - 21:27
- Güncelleme : 30.11.2021 - 21:30
Samsun İl Jandarma Komutanlığı, Salıpazarı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ekipler, Yayla Mahallesi’nde bir adreste izinsiz kazı yapıldığı istihbaratını aldı. Bölgeye giden ekipler, define arayan Ü.M. (63), Ş.A. (58) ve Ç.Y.’yi (55), kurdukları sistemle beraber kuyunun içinde yakaladı.
Şüpheliler hakkında ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na Muhalefet’ suçundan yasal işlem başlatıldı.
Define ararken kazdıkları kuyuda jandarmaya yakalandılar VİDEO