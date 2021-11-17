Samsun'da direksiyon başında sızan traktör sürücüsü, küspe yığınına çarptı

Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon başında sızan alkollü traktör sürücüsü, küspe yığınına çarparak durdu.

Samsun'un Bafra ilçesi Fatih Mahallesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yanında bulunan ara yolda meydana gelen olayda, 25 yaşındaki H.İ.A.’nın kullandığı 55 JR 916 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon başında uyuması nedeniyle yol kenarında bulunan küspe yığınına çarptı.

HAREKETSİZ HALDE DURAN SÜRÜCÜ, HASTANEYE KALDIRILDI

Traktörün sürücüsünü direksiyonda hareketsiz halde dururken gören işçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hareketsiz bir halde direksiyon başında duran sürücü için sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Şahıs, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ve işçiler tarafından ambulansa taşındı. Ambulansa alınan traktör sürücüsü Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

600 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Traktör sürücüsünün hastanede yapılan alkol testinde 600 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün daha önceden ’alkollü araç kullanmaktan’ ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Traktör de çekici ile otoparka kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.













